Schalke ohne Brunner gegen VfB Stuttgart

Gelsenkirchen (dpa)

Fußball-Bundesligist Schalke 04 muss am Samstag im Duell mit dem direkten Abstiegskonkurrenten VfB Stuttgart auf Abwehrspieler Cedric Brunner verzichten. Der 29 Jahre alte Rechtsverteidiger aus der Schweiz hat sich am Sonntag beim 0:0 bei Union Berlin das Nasenbein gebrochen. Das berichtete Sportvorstand Peter Knäbel am Dienstag. «Jetzt haben wir zum Glück genügend Alternativen im Kader», sagte Knäbel angesichts von sechs Winter-Zugängen, die der Tabellenletzte als Leihspieler verpflichtet hatte.

Von dpa