Schalke setzt auf Neuzugänge - Selke in FC-Startelf

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke setzt im Abstiegskampf der Fußball-Bundesliga auf gleich drei Winterzugänge. Im Spiel gegen den 1. FC Köln am heutigen Sonntag (15.30 Uhr/DAZN) stehen die erst kürzlich verpflichteten Profis Tim Skarke (Union Berlin), Moritz Jenz (FC Lorient) und Jere Uronen (Stade Brest) in der Startelf. Im Vergleich zum deutlichen 1:6 fünf Tage zuvor an gleicher Stätte gegen RB Leipzig nahm Trainer Thomas Reis vier Änderungen vor.

Heinz Büse, dpa