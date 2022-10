Schalke-Stellungnahme: Mit Kramer gegen Hoffenheim

Leverkusen (dpa)

Frank Kramer muss zumindest kurzfristig nicht um seinen Job als Trainer des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04 bangen. Laut einer Stellungnahme der sportlichen Leitung des Aufsteigers vom Samstagabend soll Kramer auch am Freitag gegen die TSG 1899 Hoffenheim noch auf der Schalker Bank sitzen. «Der Trainerstab um Frank Kramer, die Mannschaft, wir alle sind nun gefordert, gegen Hoffenheim eine in allen Belangen verbesserte Leistung zu zeigen», hieß es in dem Statement, das der Club nach dem 0:4 (0:2) bei Bayer Leverkusen verbreitete.

Von dpa