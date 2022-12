Schalke verlängert Vertrag mit Vorständin Rühl-Hamers

Gelsenkirchen (dpa)

Der FC Schalke 04 hat den Vertrag mit der für Finanzen zuständigen Vorständin Christina Rühl-Hamers vorzeitig verlängert. «Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg auch in den kommenden Jahren fortzusetzen», wird Axel Hefer, Vorsitzender des Aufsichtsrats und Sprecher des Gremiums, in einer Mitteilung des Fußball-Bundesligisten am Dienstag zitiert. Wie lange der neue Kontrakt genau gilt, teilten die Gelsenkirchener nicht mit. Er sei «langfristig», hieß es.

Von dpa