Schalke verpasst Sieg: 0:0 gegen US Salernitana

Wörgl (dpa)

Der FC Schalke 04 hat im ersten echten Härtetest der Vorbereitung auf die neue Saison in der Fußball-Bundesliga einen Sieg verpasst. Das Team des neuen Trainers Frank Kramer war im Duell mit dem italienischen Erstligisten US Salernitana am Mittwoch in Wörgl zwar das aktivere Team, vergab beim 0:0 aber die wenigen Chancen.

