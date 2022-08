Schalke wohl vor Verpflichtung von Henrik Larssons Sohn

Bundesliga-Aufsteiger FC Schalke 04 steht vor der Verpflichtung eines Stürmers mit prominentem Namen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Sohn des früheren schwedischen Superstars Henrik Larsson, Jordan Larsson, bis zum Wochenende einen Vertrag beim Revierclub unterzeichnen. Der 25 Jahre alte Schwede könnte demnach bereits am Freitag den Medizincheck auf Schalke absolvieren. Das berichteten am Donnerstag «Bild» und Sport1 und beriefen sich dabei auf ausländische Quellen.

Larsson spielte zuletzt auf Leihbasis von Spartak Moskau für AIK Solna in seiner Heimat. Da der Vertrag mit Spartak, für die er in der vergangenen Saison in 17 Spielen kein Tor erzielte, aufgelöst wurde, könnte Larsson ablösefrei wechseln.