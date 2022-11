Schalkes Sportvorstand will WM in gewohntem Umfang verfolgen

Gelsenkirchen (dpa)

Sportvorstand Peter Knäbel von Fußball-Bundesligist FC Schalke 04 will bei aller Kritik an den gesellschaftspolitischen Verhältnissen im Gastgeberland Katar die WM in gewohntem Umfang verfolgen. «Nicht hinzugucken, wenn die weltbesten Spieler spielen, ist in meinem Beruf nicht möglich. Mein Verzicht ist es, dass ich nicht nach Katar fahre», sagte der 56-Jährige am Mittwoch.

Von dpa