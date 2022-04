Schauer trotz steigenden Temperaturen und vereinzelt Sonne

Essen (dpa/lnw)

Auf frühlingshaftes Wetter mit vereinzeltem Sonnenschein können sich die Menschen in Nordrhein-Westfalen freuen. Am Montag schwanken die Temperaturen zwischen 10 Grad im höheren Bergland und 18 Grad am Rhein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im Westen ist mit leichtem Wind zu rechnen, es bleibt laut Vorhersage aber niederschlagsfrei. In der Nacht auf Dienstag kann es in Bodennähe vereinzelt noch zu Frost kommen.

Von dpa