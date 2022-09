Schauspieler Hanns Zischler stellt Kunstschau zusammen

Köln (dpa)

Unter dem Titel «Bann und Befreiung – Über Lesen und Schreiben» hat der Schauspieler Hanns Zischler (75) im Kölner Wallraf-Richartz-Museum seine eigene Kunstschau zusammengestellt. Aufgrund seines großen Interesses an der bildenden Kunst habe man ihn dazu eingeladen, selbst eine Ausstellung zu kuratieren, teilte das Museum mit. Der in Berlin lebende Zischler hat dafür 40 Grafiken aus der grafischen Sammlung des Museums ausgewählt. Der rote Faden dabei ist das Thema Lesen und Schreiben in vorelektronischen Zeiten.

Von dpa