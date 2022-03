Schimpanse Lisoko steigt von Mamas Bauch auf Rücken um

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

In den ersten Wochen klammert sich das Schimpansen-Baby noch vorsichtig am Bauch von Mutter Jahaga fest. Doch schon bald sei das am 25. Februar in Gelsenkirchen geborene Jungtier kräftig genug, um auf Mamas Rücken umzusteigen, teilte die «Zoom Erlebniswelt» am Dienstag mit. Inzwischen stehe auch das Geschlecht des jüngsten Sprosses und zehnten Mitglieds der Schimpansen-Familie fest. Es ist ein Männchen und der Kleine wurde nun vom Tierpflegeteam auf den Namen Lisoko getauft.

Von dpa