Schirach liest: Auftakt für Festival Lit.Cologne Spezial

Köln (dpa/lnw)

Mit einer Lesung des Bestsellerautors Ferdinand von Schirach hat am Mittwochabend in Köln die Lit.Cologne Spezial begonnen. Der Schriftsteller und Jurist präsentierte seinen Erzählband «Nachmittage», mit dem er es kürzlich an die Spitze der Bestsellerlisten von «Focus» und «Spiegel» geschafft hatte.

Von dpa