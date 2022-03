Schlägerei: 13-Jährige attackieren auch Polizisten

Gummersbach (dpa/lnw)

Nach einem verbalen Streit soll eine Gruppe von etwa fünf Jugendlichen zwischen 13 und 16 Jahren am Busbahnhof in Gummersbach (Oberbergischer Kreis) eine 14-Jährige und zwei Angehörige attackiert haben. Offenbar sei auch ein Schlagring eingesetzt worden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Zunächst hätten die Täter am Samstagabend die 14-Jährige angegriffen und leicht verletzt. Als ihr Stiefvater und ihr 12-jähriger Bruder zu Hilfe kommen wollten, seien die beiden ebenfalls leicht verletzt worden.

Von dpa