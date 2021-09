Dortmund (dpa)

Eine Schleiereule hat sich in Dortmund in einem Stacheldraht verfangen und die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Der Vogel hing mit seiner rechten Klaue fest und hatte sich offenbar dort verletzt, berichtete ein Feuerwehrsprecher am Donnerstag. Mit einem Bolzenschneider durchtrennte eine Einsatzkraft den Draht und befreite das stark geschwächte Tier. Die Eule wurde im Anschluss in eine Tierklinik gebracht.

Von dpa