Schleuserverdacht: Razzien in Halle, Minden, Griechenland

Halle (dpa/sa)

In Halle haben 70 Beamte der Bundespolizei mehrere Gebäude durchsucht. Es gehe um «gewerbsmäßige Einschleusung von Ausländern», sagte ein Sprecher der Bundespolizei am Dienstag. Das Verfahren liege bei der Staatsanwaltschaft in Halle, die Aktion wurde von der europäischen Ermittlungsbehörde Europol koordiniert. Zeitgleich durchsuchten nach Angaben der Bundespolizei die Ermittler weitere Objekte in Minden und in Griechenland.

Von dpa