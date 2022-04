Schloss Cappenberg öffnet nach Renovierung wieder

Selm (dpa/lnw)

Nach sechsjähriger Renovierungszeit öffnet am Freitag (8.4.) das Schloss Cappenberg im Kreis Unna wieder seine Türen als Ausstellungsort. Das teilte der Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) am Dienstag mit. In der Dauerausstellung «Zu Besuch beim Freiherrn vom Stein» zeigt der LWL das Leben und Wirken des preußischen Reformers. Vom Stein (1757-1831) hatte das Schloss 1816 gekauft und als Alterssitz genutzt. Der Kreis Unna zeigt die Sonderausstellung «Heinrich Graf Luckner. Ein Künstler und Schloss Cappenberg».

