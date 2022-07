Schmadtke rechnet mit Bundesliga-Rückkehr von Max Eberl

«Ich bin sicher, dass er in die Bundesliga zurückkommen wird», sagte Schmadtke am Freitag der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung». «Max hat eine Überlastung gespürt, ob das ein Burnout war oder einfach nur ungeheurer Stress - das kann ich nicht beurteilen. Das fühlte sich für ihn nicht mehr gut an. Dann hat er für sich den Entschluss gefasst, jetzt ist der Punkt gekommen, dass ich eine Pause mache. Vor allem vor dem Hintergrund, noch einmal zurückzukommen.»