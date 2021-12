Schnee und Glätte in Nordrhein-Westfalen

In den kommenden Tagen ist in Nordrhein-Westfalen mit Schnee und Glätte zu rechnen. Am Donnerstag wird es im Tagesverlauf von Westen her zunehmend bewölkt mit Schauern, die im Bergland zu Schnee und Glätte führen, teile der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In höheren Lagen kann es zudem zu starken Böen kommen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. In der Nacht zum Freitag kommt es zu Regen und im Westen zu starken Böen. Vor allem im Bergland besteht weiterhin Glättegefahr. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad.

Auch am Freitag wird es laut DWD regnerisch - es ist weiterhin mit Schnee und Glätte zu rechnen. In der Eifel seien fünf Zentimeter Neuschnee zu erwarten. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen drei und sechs Grad. Im Südosten kommen vereinzelt starke Böen auf. In der Nacht zum Samstag bleibt es dann bedeckt, und im Bergland ist mit wenigen Zentimetern Neuschnee und mit Glätte zu rechnen. Die Temperaturen fallen auf zwei bis minus ein Grad.

Am Wochenende sollen die Wolken teilweise auflockern. Weiterhin kann es regnen und in höheren Lagen schneien und glatt werden. Am Samstag steigen die Temperaturen auf zwei bis sechs Grad. Am Sonntag lässt der Regen nach, die Höchsttemperaturen steigen auf sieben bis neun Grad.