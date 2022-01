Schnee und Regen am Donnerstag - Zum Wochenende hin milder

Essen (dpa/lnw)

Ein Mix aus Schnee und Regen bestimmt am Donnerstag in Nordrhein-Westfalen das Wetter. Zeitweise können auch Schneeschauer dabei sein, in tieferen Lagen wechseln sich Schneeregen und Regen ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem bleibe es stark bewölkt.

Von dpa