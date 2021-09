Scholz: Bürger wollen Veränderung

Köln (dpa)

Zwei Tage vor der Bundestagswahl spürt SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz nach eigener Aussage einen Veränderungswillen in Deutschland. «Mein Eindruck ist, viele Bürgerinnen und Bürger wünschen sich einen Aufbruch», sagte der Vizekanzler am Freitag bei der Abschlusskundgebung der Sozialdemokraten in Köln. «Sie wollen eine Veränderung - das spüre ich auf diesem Platz, das spüre ich auf vielen Plätzen in Deutschland.» Dieser Aufbruch gelinge aber nur mit einem Regierungswechsel.

Von dpa