Schreckschusswaffe: Autofahrer bedroht Radfahrer nach Unfall

Gelsenkirchen (dpa/lnw)

Ein Autofahrer hat nach einem Verkehrsunfall in Gelsenkirchen den am Unfall beteiligten Fahrradfahrer mit einer Schreckschusswaffe bedroht. Beim Abbiegen am Montag sei der 23-jährige Autofahrer mit dem gleichaltrigen Radfahrer zusammengestoßen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Daraufhin stürzte der Radfahrer, blieb jedoch unverletzt. Der Autofahrer sei dann aus seinem beschädigten Auto ausgestiegen und habe die Schreckschusswaffe gezogen, sie dann aber bald wieder im Auto verstaut, sagte eine Polizeisprecherin.

Von dpa