Schröder lobt Aufstiegshelden: «Schalke kann nicht normal!»

Mainz (dpa)

Eine gute Woche nach dem spektakulären Aufstiegs-Heimsieg will der FC Schalke 04 die Saison mit dem Titel in der 2. Fußball-Bundesliga veredeln. «Wir wollen Meister werden. Das ist aber ein positiver Druck», betonte Sportdirektor Rouven Schröder am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF.

Von dpa