Schröder zu Schalkes Trainersuche: «Ist ein Prozess»

«Es ist ein Prozess», sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Sonntag bei DAZN vor der Partie der Königsblauen bei Hertha BSC. Der Club wolle aber zeitnah eine Lösung präsentieren. Sportvorstand Peter Knäbel hatte zuvor angekündigt, dass Schalke in der kommenden Woche seinen neuen Cheftrainer vorstellen wolle. Der Aufsteiger hatte sich nach schwachem Saisonstart in der vergangenen Woche von Trainer Frank Kramer getrennt. Zunächst wird der Revierclub von Assistenztrainer Matthias Kreutzer betreut.