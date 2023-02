Schrott-Orden «Pannekopp» für Claudia Roth

Dortmund (dpa/lnw)

Der diesjährige Schrott-Orden «Pannekopp» aus dem Ruhrgebiet geht an die Grünen-Politikerin Claudia Roth. Die Kulturstaatsministerin bekomme die ungeliebte «Auszeichnung» für ihre Devise «kein Kulturgedöns im Revier», teilten die Veranstalter der alternativen Karnevalssitzung «Geierabend» am Dienstag in Dortmund mit. Damit werde gerügt, dass das geplante Deutsche Foto-Institut nicht in Essen angesiedelt werden soll, sondern «in die stets verhätschelte Landeshauptstadt Düsseldorf» komme. Der 28 Kilo schwere Rostklumpen wird von den Anarcho-Karnevalisten für «besondere» Verdienste um das Ruhrgebiet verliehen.

Von dpa