Schüsse durchs Fenster: Schüler mit Softair-Pistole verletzt

Münster (dpa)

Ein 13-Jähriger soll mit einer Softair-Pistole durch ein geöffnetes Klassenfenster in Münster geschossen und einen Schüler leicht verletzt haben. Der Junge wurde wenige Stunden nach dem Vorfall am Freitag als Tatverdächtiger ermittelt. Er habe die Schussabgabe eingeräumt und den Beamten die Softair-Waffe - eine Spielzeugpistole mit Kugeln - ausgehändigt, teilte die Polizei am Nachmittag mit.

Von dpa