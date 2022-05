Schüsse nach Streitigkeiten auf Oberhausener Parkplatz

Oberhausen (dpa/lnw)

Nach Streitigkeiten auf einem Oberhausener Parkplatz soll ein Unbekannter aus unmittelbarer Nähe mehrfach in Richtung von Fußgängern geschossen haben. Es habe sich wahrscheinlich um eine Gas- oder Schreckschusswaffe gehandelt, teilte die Polizei am Montag mit. Zwei Fußgänger im Alter von 17 und 18 Jahren hätten ein leichtes Knalltrauma erlitten. Der Unbekannte und eine weitere Person seien nach dem Vorfall am späten Freitagabend mit einem Auto geflohen.

Von dpa