Schüsse und Totschläger: Auseinandersetzung eskaliert

Duisburg (dpa/lnw)

Eine Auseinandersetzung von drei Männern in Duisburg ist mit mehreren Schüssen und Einsatz eines Totschlägers eskaliert. Zunächst sei ein Streit zwischen zwei Männern im Alter von 34 und 28 Jahren in einer Einfahrt ausgebrochen, wie die Staatsanwaltschaft Duisburg und die Polizei am Montag mitteilten. Im Verlauf des Konflikts am Freitag soll sich dann der 43 Jahre alte Schwiegervater des älteren Mannes eingemischt und mit einem Totschläger auf den 28-Jährigen eingeschlagen haben. Dieser soll daraufhin eine Pistole gezogen und viermal abgedrückt haben.

