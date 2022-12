Schüsse und wilde Verfolgung nach Automatensprengung

Mönchengladbach (dpa/lnw)

Nach einer Geldautomatensprengung in Mönchengladbach sind die Täter bei ihrer rücksichtslosen Flucht im Auto von der Polizei beschossen worden. Zeugen hatten am frühen Samstagmorgen Explosionen in einer Bank gemeldet, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten, wie die Polizei mitteilt.

Von dpa