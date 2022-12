Schulbusfahrer muss bremsen: Sechs Kinder leicht verletzt

In einem Schulbus in Lippetal sind bei einer Vollbremsung sechs Kinder im Alter zwischen 6 und 15 Jahren gestürzt und haben sich leicht verletzt.

Ein mit seinem Wagen nach links abbiegender Autofahrer habe am Freitagmorgen an der Kreuzung dem Busfahrer die Vorfahrt genommen, teilte die Polizei mit. Einen Zusammenstoß habe der 66-Jährige aber noch vermeiden können. In dem Bus seien etwa 50 Kinder mitgefahren. Der Autofahrer fuhr demnach zunächst weiter, wurde von der Polizei aber später zu Hause angetroffen. Gegen ihn wird ermittelt.