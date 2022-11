Schulministerin: Gewalt hat keinen Platz an Schulen

Düsseldorf (dpa/lnw)

Die Landesregierung nimmt das Problem von Gewalt an Schulen nach Worten der NRW-Schulministerin Dorothee Feller ernst und ist sensibilisiert. «Gewalt hat an unseren Schulen keinen Platz», stellte die CDU-Politikerin am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf klar. Sie trat aber dem Eindruck entgegen, dass Gewalt an Schulen Überhand genommen habe. Das sei nicht zutreffend - es brauche einen differenzierten Blick, mahnte Feller.

Von dpa