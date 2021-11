Schutz vor Unterkühlung: «Iglous» für Obdachlose

Euskirchen (dpa/lnw)

Während der eisigen Jahreszeit haben Obdachlose in Euskirchen die Möglichkeit, in sogenannten Iglous zu schlafen. Dabei handelt es sich um kleine Schlafkapseln mit Isolierung, wie ein Sprecher der Stadt am Dienstag erklärte. Von den insgesamt 30 «Iglous» seien 25 für jeweils eine Person und fünf für Paare vorgesehen. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa