Schwaches Börsendebüt für Bertelsmann-Beteiligung Majorel

Gütersloh (dpa)

Die Dienstleistungssparte des Bertelsmann-Konzerns Majorel hat ein schwaches Börsendebüt hingelegt. Am Freitag starteten die Aktien an der Euronext in Amsterdam zu je 33 Euro. Damit lag der Kurs zu Beginn auf Höhe des Ausgabepreises. Allerdings konnten die Papiere das Niveau nicht lange halten: Nur wenige Minuten nach Börsenstart knickte der Kurs um 6,7 Prozent auf knapp 30,79 Euro ein.

Von dpa