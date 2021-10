Schweinsteiger über Bayern-Pleite: «Kollektiver Blackout»

Mönchengladbach (dpa)

«Ein kollektiver Blackout» - so sieht der frühere Bayern-Profi Bastian Schweinsteiger das DFB-Pokaldebakel der Münchner. «Das war ein rabenschwarzer Tag für den FC Bayern», sagte der Fußball-Weltmeister von 2014 in seiner ARD-Analyse nach dem 0:5 des Rekordpokalsiegers im Zweitrunden-Spiel bei Borussia Mönchengladbach. Die bärenstarke Leistung der Gastgeber am Mittwochabend bezeichnete Schweinsteiger als «schon extrem» und befand: «Gladbach hat ein Weltklasse-Spiel gezeigt.»

Von dpa