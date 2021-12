Schwer verletzt: 35-Jähriger von eigenem Auto überrollt

Gernsdorf (dpa/lnw)

Ein 35-Jähriger ist in Gernsdorf (Kreis Siegen-Wittgenstein) von seinem eigenen Auto überrollt und schwer verletzt worden. Er hatte den Wagen vor einer Garage geparkt. Das Auto sei dann führerlos die Einfahrt hinunter gerollt, teilte die Polizei am Dienstag in Siegen mit.

Von dpa