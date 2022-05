Schwer verletzte Frau gefilmt: Ermittlungen gegen Gaffer

Dortmund (dpa/lnw)

Ein 35-Jähriger soll in Dortmund eine Frau gefilmt haben, als sie nach einem Radunfall schwer verletzt auf dem Boden lag. Gegen den Mann werde nun ermittelt, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die 57-Jährige hatte den Angaben zufolge am Dienstagnachmittag die Kontrolle über ihr Rad verloren und war gestürzt. Zeugen hätten sofort den Rettungsdienst verständigt, so die Polizei. Während der Unfallaufnahme sei den Polizisten dann der Mann aufgefallen, der den Rettungsdienst und das Opfer mit seinem Smartphone gefilmt habe.

Von dpa