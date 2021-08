Schwere Unfälle mit E-Scootern: Wohl Alkohol im Spiel

E-Scooter-Fahrer sind in Köln und Bergisch Gladbach gestürzt und teils lebensgefährlich verletzt worden. In allen drei Fällen sollen die Männer zuvor Alkohol getrunken haben, teilte die Polizei am Samstag mit. Demnach verlor ein 58 Jahre alter Mann am Freitagabend in Bergisch Gladbach die Kontrolle über seinen Tretroller und stürzte. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen kam er in ein Krankenhaus. Es gebe «Hinweise auf einen internistischen Notfall» unmittelbar vor dem Sturz, berichtete der Landrat des Rheinisch-Bergischen Kreises.

Auch in Köln verletzten sich zwei Männer am Freitagabend beziehungsweise in der Nacht zum Samstag schwer am Kopf, nachdem sie mit dem E-Scooter gestürzt waren. Beide kamen in ein Krankenhaus. Zuvor hatte der «Express» über die beiden Unfälle berichtet.