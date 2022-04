Schwerpunkt 2022 im Sport: NRW vergibt Inklusionspreise

Düsseldorf (dpa/lnw)

Der mit insgesamt 32.000 Euro dotierte Inklusionspreis des Landes Nordrhein-Westfalen setzt in diesem Jahr einen Schwerpunkt auf den Sport. Das teilte das Sozialministerium am Freitag in Düsseldorf mit. «In Nordrhein-Westfalen gibt es viele gute Beispiele gelungener und gelebter Inklusion. Und jedes Jahr kommen neue hinzu. Mit dem Inklusionspreis erkennen wir besonderes Engagement an, rücken die dahinter stehenden Menschen in den Mittelpunkt und tragen dazu bei, den Inklusionsgedanken zu stärken», sagte der zuständige Minister Karl-Josef Laumann (CDU) laut Mitteilung.

Von dpa