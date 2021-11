Schwerverletzte bei Kollision auf der L 281: Fahrerflucht

Die 55-Jährige bog am Freitagabend an der Kreuzung Uedorfer Weg/L 281 mit ihrem Auto ab und stieß dabei frontal mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wie die Polizei mitteilte. Dessen Fahrer fuhr jedoch weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Die Polizei fand das geparkte Auto des Flüchtigen kurze Zeit später. Der Tatverdacht fällt auf einen 46-Jährigen, der sich in der Nähe des Wagens befand. Der Mann hatte keine Fahrerlaubnis, war alkoholisiert und wurde positiv auf Drogen getestet, hieß es. Die Ermittlungen dauerten an.