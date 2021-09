Segelnde Kunstausstellung wirbt für Nachhaltigkeitsziele

Koblenz (dpa/lrs)

Erneut haben Segler auf dem Rhein mit farbenfrohen Segeln für die Nachhaltigkeitsziele der UN geworben. Am Deutschen Eck in Koblenz starteten am Samstag 17 Boote der Deutschen Segel-Bundesliga bei sonnigem Wetter zu einer Kultur-Regatta. Die Boote nutzten Segel, die der Künstler Stefan Szczesny bemalt hat. Am Abend wurde die schwimmende Kunstausstellung in Köln erwartet, bevor es dann an diesem Sonntag weitergehen sollte bis Monheim am Rhein (Nordrhein-Westfalen).

Von dpa