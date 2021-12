Sehnsucht nach heiler Welt

Auftakt der Weihnachtsmärkte in Münster

Niemand erwartet, dass am ersten Tag der Bär brummt. Und doch: „Es ist erstaunlich viel los“, sagt Sebastian Lorenz, der am Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche Marzipan verkauft. Mehrere Stammkunden, die im vergangenen Jahr leer ausgegangen waren, hätten sich schon bei ihm eingedeckt.