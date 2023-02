Seit 26 Jahren gesucht: Mörder am Flughafen gefasst

Düsseldorf (dpa)

Ein seit 26 Jahren gesuchter Mörder ist der Bundespolizei am Düsseldorfer Flughafen ins Netz gegangen. Der 44-Jährige hatte nach Barcelona fliegen wollen, als er in eine Stichprobenkontrolle geriet, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Ein Haftbefehl der irischen Behörden wegen Drogenkriminalität vermasselte ihm den Flug.

Von dpa