Selke debütiert beim 5:0-Sieg der Kölner gegen Lommel

Erstmals mit Neuzugang Davie Selke in der Startelf hat der 1.

FC Köln im letzten Testspiel vor Wiederbeginn in der Fußball-Bundesliga einen deutlichen Sieg gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart besiegte am Samstag den belgischen Zweitligisten Lommel SK mit 5:0. Die Treffer im Stadion am Geißbockheim erzielten Benno Schmitz (12. Minute), Denis Huseinbasic (52./77.) und Mathias Olesen (57./79.). Stürmer Selke absolvierte die ersten 45 Minuten für seinen neuen Club. Bei den Kölnern mussten Kristian Pedersen und Luca Kilian wegen Blessuren frühzeitig ausgewechselt werden.