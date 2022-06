Senior verwechselt Gas, Bremse, Vorwärts- und Rückwärtsgang

Ein 87-Jähriger hat beim Ausparken das Gas- und das Bremspedal seines Autos verwechselt und so einen Unfall mit Sachschaden gebaut.

Unfall in Ratingen

Ein 87-Jähriger ist beim Ausparken in einen anderen Wagen und in eine Mauer gefahren.

Der Mann habe am Dienstag in Ratingen aus einer Parklücke fahren wollen, teilte die Polizei Mettmann mit. Dabei habe der Senior nicht nur das Gas- und das Bremspedal miteinander verwechselt, sondern auch den Vorwärts- und den Rückwärtsgang seines Autos. Der Mann kollidierte mit einen geparkten Wagen und fuhr anschließend in eine Grundstücksmauer. Die Mauer sowie die beiden Autos wurden den Angaben zufolge stark beschädigt. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.