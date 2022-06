Seniorin bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Als die 28-jährige Fahrerin des Wohnmobils am Dienstag an einer Kreuzung im Stadtbezirk Uentrop nach links abbiegen wollte, kam es zu dem Zusammenstoß mit der Seniorin, die die Straße in entgegengesetzter Richtung befuhr, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die 80-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf 20.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten laut Polizei abgeschleppt werden.