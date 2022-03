Seniorin mit «Schockanruf»-Masche um Tausende Euro gebracht

Mülheim an der Ruhr (dpa/lnw)

Betrüger haben in Mülheim an der Ruhr bei einer arglosen Seniorin einige Tausend Euro ergaunert. Bei ihr hätten am Freitag zwei unbekannte Männer angerufen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Einer der beiden habe sich zunächt mit tränenerstickter Stimme als ihr Sohn ausgegeben und der Frau erzählt, einen Unfall verursacht zu haben, bei dem eine junge Frau, ihre zwei Kinder und ein ungeborenes Kind zu Tode gekommen seien.

Von dpa