Seniorin wird bei vorgespielter «Geldreinigung» bestohlen

Oer-Erkenschwick (dpa)

Eine 86-jährige Seniorin ist bei einer vorgespielten «Geldreinigung» im Park bestohlen worden. Eine unbekannte Frau verwickelte die Rentnerin am Donnerstag in Oer-Erkenschwick bei Recklinghausen in ein Gespräch. Sie überredete die 86-Jährige dazu, ihren Gesundheitszustand durch Säuberung ihres Geldes zu verbessern.

Von dpa