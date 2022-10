Seoane mit Änderungen nach Bayern-Debakel: Porto mit Wendell

Porto (dpa)

Mit drei Änderungen gegenüber der schwachen Vorstellung beim 0:4 beim FC Bayern München will Trainer Gerardo Seoane seinen Job beim Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen retten. Im dritten Gruppenspiel der Champions League beim FC Porto beginnen Ex-Kapitän Charles Aranguiz, Piero Hincapie und Adam Hlozek anstelle von Odilon Kossounou, Mitchel Bakker und Kerem Demirbay. Bayer war mit einer 0:1 in Brügge und einem 2:0 gegen Atlético Madrid in die Königsklasse gestartet, den beiden Spielen gegen die noch punktlosen Portugiesen kommt vorentscheidende Bedeutung zu.

Von dpa