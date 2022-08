Seoane vor Saisonstart: «In vielen Punkten verbessern»

Leverkusen (dpa)

Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane verspürt bereits vor dem Start der Fußball-Bundesliga Druck. «Wir müssen uns noch in vielen Punkten verbessern», sagte Seoane am Freitag nach dem peinlichen Pokal-Aus des Vorjahres-Dritten beim Drittligisten Elversberg am vergangenen Wochenende. «Die Mannschaft und wir allen waren sehr enttäuscht. Ich spüre die Lust und den Willen, sofort eine Steigerung zu zeigen», sagte Seoane weiter.

Von dpa