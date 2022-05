Sessel in Flammen: Drei verletzte Frauen

Krefeld (dpa/lnw)

Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Krefeld sind drei Frauen verletzt worden. Eine 96-Jährige wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen von einem Hubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wie Polizei und Feuerwehr am Montag mitteilten. Im Erdgeschoss hatte nach Angaben der Feuerwehr am Sonntagnachmittag ein Sessel gebrannt.

Von dpa