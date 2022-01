Sexueller Missbrauch: «Täternetzwerk sichtbar gemacht»

Berlin (dpa)

Die Ermittlungsarbeit der Polizei zum Missbrauchskomplex Bergisch Gladbach hat nach Ansicht von Kerstin Claus, Mitglied im Nationalen Rat gegen sexuelle Gewalt an Kindern und Jugendlichen, grundsätzliche neue Erkenntnisse gebracht. Es sei gelungen, «auch Täternetzwerke sichtbar zu machen, also gesamtgesellschaftlich aufzuzeigen, dass diese Dimension so groß ist», sagte Claus am Donnerstag im ZDF-Morgenmagazin. Damit werde ein Hinsehen gesellschaftlich ermöglicht, das es so vielleicht zuvor nicht gegeben habe.

Von dpa