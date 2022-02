Shell startet Bau großer Flüssiggas-Produktion für Lastwagen

Köln (dpa)

Der Energiekonzern Shell sieht die Produktion von klimaneutral hergestelltem Flüssigerdgas für Lastwagen als Wachstumsmarkt. Im Beisein von Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) startete das Unternehmen am Mittwoch an seinem Raffinerie-Standort in Köln den Bau einer neuen Verflüssigungsanlage für sogenanntes Bio-LNG. Es handle sich um die bislang größte Produktionsstätte ihrer Art in Deutschland, teilte Shell mit. Der Grundstoff, vor allem Biomethan, soll aus der Landwirtschaft kommen.

